El ple de Barcelona aprova encarir el recàrrec a la taxa turística fins als 8 euros el 2029

El PSC, ERC i BComú hi voten a favor, Junts s'absté i el PP i Vox ho rebutgen

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres l'increment progressiu del recàrrec turístic per pernoctació a la ciutat fins als 8 euros el 2029, amb els vots a favor del PSC, ERC i BComú, l'abstenció de Junts i el 'no' del PP i Vox.

La proposta, plantejada per ERC, inclou activar un fons específic per retornar als barris més afectats per la massificació turística part dels ingressos generats per aquesta activitat.

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha valorat positivament la proposta, però ha destacat que la taxa actual, que aquest any ha assolit el màxim de 4 euros, "ja finança aspectes substancials de la ciutat, com el transport públic, la seguretat, l'espai públic i el Pla clima escola".

En unes declaracions a la premsa després de la votació, Valls ha afegit que la intenció del govern municipal és plantejar la proposta en el debat d'ordenances fiscals del mes d'octubre amb l'objectiu que "comenci a caminar l'abril del 2026".

Per la seva banda, la líder d'ERC a Barcelona, Elisenda Alamany, també ha reivindicat davant la premsa la proposta del seu grup: "Volem que la gent conegui la ciutat, però no volem que el preu que paguin els barcelonins sigui perdre el comerç de barri per obrellaunes en forma de penis o samarretes com 'I love MILF's'".

BCOMÚ, JUNTS, PP I VOX

La regidora de BComú Carolina Recio ha celebrat l'increment del recàrrec, però ha dit que la sorprèn que s'hagi d'esperar al 2029 per assolir el preu màxim: "La situació mereix celeritat i ambició".

En la seva intervenció, el regidor de Junts Arnau Vives ha aplaudit el recàrrec, però ha recordat que "ha d'ajudar a pal·liar les externalitats negatives sense ser un mecanisme de màrqueting polític", com afirma que ha passat fins ara.

Juan Milián (PP) ha expressat el seu rebuig a la proposta, ha criticat que ERC vol convertir Barcelona "en una ciutat hostil al visitant" i ha assegurat que, amb aquesta mesura, la ciutat empitjora com a destinació turística.

El líder de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro, ha dit que el seu grup està a favor d'una petita taxa per compensar la deterioració que pot generar el turisme, però ha criticat que una família de 4 persones "pagui 60 euros extra per nit i que qui doni la cara sigui l'hotel".