El ple de Barcelona aprova la creació d'un Ateneu de la Cançó d'Autor a la ciutat

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El ple de Barcelona ha aprovat aquest divendres la creació d'un Ateneu de la Cançó d'Autor a la ciutat, proposta d'ERC basada en la carta oberta dels exconsellers de Cultura Ferran Mascarell, Joan Manel Tresserras, Santi Vila, Lluís Puig, Laura Borràs i Àngels Ponsa, i que ha comptat amb els vots a favor de Junts, el PSC i BComú.
El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha considerat que els arguments presentats pels exconsellers "són certs i, per tant, mereix tirar endavant" el projecte, i ha afirmat que parlaran amb el Govern per analitzar la millor resposta possible amb la màxima rapidesa possible.
Per la seva banda, el portaveu adjunt d'ERC, Jordi Castellana, ha sostingut que l'Ateneu de la Cançó d'Autor és una "proposta de ciutat i de país" que han d'assumir tant l'Ajuntament com la Generalitat.