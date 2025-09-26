El ple de Barcelona aprova que la ciutat s'adhereixi al Pacte Nacional per la Llengua

Collboni defensa el compromís de la ciutat com a capital catalana
BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -
El ple del mes de setembre de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat que la ciutat s'adhereixi al Pacte Nacional per la Llengua (PNL) impulsat per la Generalitat.
La moció, que ha tirat endavant aquest divendres, ha comptat amb els vots favorables del govern municipal del PSC, BComú i ERC i en contra de Junts, el PP i Vox, en una sessió celebrada amb la presència del conseller Francesc Xavier Vila i la comissionada del català Marta Salicrú.
L'alcalde Jaume Collboni ha assenyalat que l'adhesió "demostra el compromís de la ciutat com a capital de Catalunya, sumant forces amb el Govern de la Generalitat".
"Hem d'aconseguir que més barcelonins puguin parlar, escoltar i viure en la seva llengua dins aquesta ciutat diversa que compartim. Estimar la llengua també vol dir estimar la ciutat", ha afegit.
Finalment, l'alcalde ha subratllat que "per primera vegada en la història democràtica d'aquest ajuntament" existeix una comissionada que específicament s'encarrega de la promoció de l'ús social del català.
A FAVOR
El regidor de BComú, Pau González, ha celebrat la iniciativa per protegir el català, però ha apuntat que és "imprescindible" que aquesta declaració impliqui la implementació real de polítiques lingüístiques.
Per la seva banda, ERC, en paraules del regidor Jordi Castellana, ha justificat el vot favorable remarcant que es tracta d'una "estratègia compartida" i també ha cridat a traduir aquest compromís en accions.
EN CONTRA
El regidor de Junts Joan Rodríguez ha rebutjat la moció perquè el seu partit considera que calen accions, més que gestos: "El Pacte no diu res sobre com reaccionar davant les greus amenaces que hi ha a l'horitzó com l'obligatorietat del 25% de classes en castellà a l'escola".
Per la seva banda, el PP, a través de Juan Milián, ha afirmat que l'acord es tracta d'una eina "per imposar el català allunyada de la realitat que viu Barcelona i que vol arraconar el castellà".
Finalment, el regidor de Vox, Liberto Senderos, ha acusat el govern socialista de portar una deriva "intervencionista i nacionalista que menysprea la realitat majoritària castellanoparlant de Barcelona i col·loca la ciutat en una via de confrontació lingüística".