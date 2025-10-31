El ple de Barcelona aprova ampliar el CEM Perill de Gràcia amb un nou pavelló

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres el Pla Especial Urbanístic per establir la titularitat pública del solar del carrer Venus 8, al barri de Gràcia, per ampliar el Centre Esportiu Municipal (CEM) Perill amb un nou pavelló en aquesta ubicació.
La proposta s'ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups polítics i l'abstenció de Vox i permetrà que el consistori pugui expropiar la parcel·la en un futur per uns 2,5 milions d'euros, que actualment està ocupada per un pàrquing privat.
La primera tinent d'alcalde i regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, ha celebrat la moció i ha remarcat que aquest barri "té una necessitat importantíssima d'equipaments esportius i que l'ampliació donarà resposta a una demanda veïnal".