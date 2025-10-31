El ple de Barcelona acomiada Juan Milián (PP) després de la seva designació com a senador autonòmic

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha acomiadat el fins ara portaveu del PP, Juan Milián, que aquest divendres abandona el consistori després de ser designat senador autonòmic en representació de la Generalitat de Catalunya.
"Sens dubte, les meves millors experiències polítiques les he viscut en la política municipal, la més propera, la més agraïda", ha afirmat durant la seva última intervenció a la cambra barcelonina, en la qual ha promès continuar treballant per Barcelona, ara des del Senat.
També ha agraït a l'alcalde, regidors i treballadors municipals la seva "feina i complicitat" durant els últims dos anys, i també als membres del grup municipal popular, especialment al seu líder, Daniel Sirera, a qui ha agraït la confiança.