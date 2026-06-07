Una placa a Barcelona recorda el lloc on Gaudí va ser atropellat mortalment fa 100 anys

BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcaldia de Barcelona i regidor de l'Eixample, Jordi Valls, ha inaugurat una placa on l'arquitecte Antoni Gaudí va ser atropellat mortalment per un tramvia fa 100 anys aquest diumenge, a la Gran Via.
També hi han participat el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs, i el comissari de l'Any Gaudí, Galdric Santana, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
Valls ha dit que la placa pretén ser un acte de reparació a la figura humana de l'artista, tres dies abans que s'inauguri la torre de Jesucrist de la Sagrada Família el 10 de juny, coincidint amb la data de la seva mort, ja que va sobreviure tres dies a l'atropellament.