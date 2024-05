La plaça Anna Lizaran de Barcelona estrena dues pèrgoles fotovoltaiques per fer ombra

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

La plaça Anna Lizaran de Barcelona, al barri del Fort Pienc, ha estrenat dues pèrgoles fotovoltaiques per crear espais d'ombra en aquesta plaça on faltaven aquests espais, informa l'Ajuntament aquest dilluns en un comunicat.

L'actuació, que ha costat 300.000 euros, s'emmarca en els objectius de la mesura de govern per accelerar la generació d'energia solar a la ciutat, que preveu multiplicar per tres la potència fotovoltaica fins al 2027 i per cinc fins al 2030.

L'Ajuntament subratlla que la intervenció dona resposta a les peticions del veïnat i dels usuaris de l'àrea de joc infantil que reclamaven més ombra atès que el pàrquing subterrani va impedir plantar arbres quan es va urbanitzar la plaça.