El Pla de Barris de Verdum a Barcelona inclourà unes vint actuacions per cinc milions

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -

El Pla de Barris del barri de Verdum, al districte de Nou Barris, preveu una vintena d'actuacions amb un pressupost total aproximat de cinc milions d'euros, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

Destaquen projectes com l'adequació del jardí del Centre de Formació d'Adults Freire com a espai obert del barri i per desenvolupar activitats i generar projectes ambientals i de voluntariat, i també es preveu reurbanitzar el carrer Casals i Cuberó.

A més, s'inclouen projectes de cultura i educació a l'Escola Marta Mata (com el 'Caixa d'Eines', 'Extra! Extra!' i 'Menja Llibres') i el projecte d'adequació i obertura de la caseta del Conserge.

Es consolidarà el projecte de memòria històrica que es treballa a les escoles amb un àlbum de cromos sobre la història del barri a través de les dones, i es convida els nens a completar les fotos del barri, a partir d'uns cromos que recullen als comerços de proximitat del barri.

Destaquen també projectes de dinamització d'adolescents i joves entorn de l'espai jove del 'casal de barri', i el programa sobre solitud no desitjada en les persones majors, amb els projectes d'atenció individual, grupal i comunitaris que se'n derivin.