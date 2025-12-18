Pisarello presentarà el dissabte la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona amb el suport de Colau i Urtasun

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, presentarà aquest dissabte la seva candidatura a les primàries de BComú per ser el candidat de la formació a l'alcaldia de Barcelona, amb el suport de l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
Ho farà a les 12.15 hores davant de la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, després que BComú celebri aquest divendres el seu últim ple de l'any, en el qual preveu aprovar definitivament el reglament per escollir candidat, ha informat la candidatura de Pisarello.
Pisarello serà la segona persona que es postula a les primàries després que a l'octubre l'escriptor i periodista Roberto Enríquez, conegut com Bob Pop, expressés la seva voluntat de fer-ho per "fer que la gent viva millor".
BComú va explicar que els candidats a les primàries hauran de presentar-se en format 'tàndem', en el qual mínim una de les persones haurà de ser una dona, i que el procés estarà obert a "qualsevol activista o simpatitzant" amb l'espai polític dels Comuns, que encarnin la lluita pels els anhels dels barcelonins.
El divendres també serà l'últim ple de la fins ara líder tant de BComú com del grup municipal, Janet Sanz, després de la sortida de l'exalcaldesa Colau.