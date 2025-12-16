Pisarello prepara la seva candidatura a les primàries de BComú per ser alcaldable a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, està preparant la seva candidatura a les primàries de BComú per liderar la formació en les eleccions municipals de 2027, procés que s'activarà aquesta mateixa setmana, han explicat fonts coneixedores a Europa Press.
El partit celebrarà aquest divendres el seu últim ple de l'any, en el qual es preveu aprovar definitivament el reglament per elegir candidat, i a partir de llavors els candidats podran fer públiques les seves intencions de presentar-se al procés.
Les mateixes fonts expliquen que Pisarello "està recorrent les assemblees" i es preveu que comuniqui properament la seva intenció de presentar-se a les primàries, que s'activaran oficialment una vegada s'aprovi el seu calendari, previsiblement en el mes de gener.
En cas de presentar-se, Pisarello serà la segona persona que concorre a les primàries després que a l'octubre l'escriptor i periodista Roberto Enríquez, conegut com a Bob Pop, expressés la seva voluntat de fer-ho per "fer que la gent visqui millor", segons va indicar en un programa de ràdio.
En el seu moment, BComú va explicar que els candidats a les primàries hauran de presentar-se en format 'tàndem', en el qual com a mínim una de les persones haurà de ser una dona, i que el procés estarà obert a "qualsevol activista o simpatitzant" amb l'espai polític dels Comuns, que encarnin la lluita contra els anhels dels barcelonins.