Pisarello guanya les primàries de BComú a l'alcaldia de Barcelona amb el 68,6% dels vots

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El diputat de Sumar en el Congrés i portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha guanyat les primàries de BComú per liderar al partit a les eleccions municipals del 2027 en aconseguir el 68,6% dels vots.
Així ho constata un comunicat del partit aquest divendres, que fins a ratificar els resultats dilluns que ve dona per guanyador a Pisarello, que s'imposa a l'escriptor i periodista Roberto Enríquez, àlies Bob Pop, que ha rebut el 27% dels suports.
Junt amb Pisarello, també ha estat escollida la regidora de BComú a l'Ajuntament de Barcelona Carol Recio, amb la qual concorria a les primàries en un 'tàndem' electoral i amb la qual a partir d'ara haurà de conformar els primers 5 noms de la llista per a les properes municipals.