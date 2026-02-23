Pisarello crida a la mobilització per a un front ampli i "recuperar Barcelona"

Encetarà una "ronda immediata" de consultes amb partits i entitats de la ciutat per explorar acords
BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El diputat de Sumar, portaveu dels Comuns i candidat de BComú a les municipals, Gerardo Pisarello, ha fet una crida a la mobilització i a la cooperació de les forces d'esquerres de la ciutat amb l'objectiu de formar un front ampli i "recuperar Barcelona".
Així s'ha expressat en una roda de premsa aquest dilluns després de confirmar-se els resultats de la primàries de BComú, en què el tàndem de Pisarello i la regidora Carol Recio es va imposar amb el 68,6% dels vots al format per l'escriptor i periodista Roberto Enríquez, àlies Bob Pop, i Mar Trallero.
Durant la seva intervenció, en la qual ha impulsat definitivament la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona en les municipals del 2027, ha anunciat que obrirà un "estat de mobilització i escolta permanent" per a la construcció, districte a districte, d'un programa estimulant per guanyar les eleccions a través de majories socials.
Així mateix, ha afirmat que obrirà una "ronda immediata de converses" amb les forces d'esquerres, moviments socials, sindicals, veïnals i culturals per explorar la possibilitat d'un front ampli que respongui a l'avanç de la ultradreta i a les demandes dels votants progressistes.
"Aquest va ser l'esperit que va guanyar a Barcelona el 2015 sota el lideratge d'Ada Colau", ha afirmat Pisarello, que he defensat que la ciutat torna a ser una referència mundial en matèria de justícia social i ambiental, feminisme, antiracisme i innovació democràtica.
PROJECTE VALENT
"Em deixaré la pell perquè això sigui possible, sense demanar a ningú que deixi de ser el que és, però amb la màxima voluntat d'entesa i amb sentit d'urgència històrica", ha sostingut el dirigent dels Comuns, que ha afirmat que exploraran més acords electorals.
En aquest sentit, ha defensat "explorar totes les formes possibles" de manera discreta i des de la convicció sincera de buscar la fórmula que millor pugui representar els interessos de les classes treballadores de Barcelona, Catalunya i el conjunt de l'Estat, construint un projecte valent.