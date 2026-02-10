Pisarello creu que BComú hauria d'haver condicionat més el govern de Collboni: "Ens vam equivocar"

Afirma que no permetrà que hi hagi "cap ICE" a Barcelona, que veu com una ciutat d'acollida
BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El diputat de Sumar, portaveu dels Comuns i candidat a les primàries de BComú, Gerardo Pisarello, ha afirmat que el seu partit hauria d'haver condicionat més el govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després de facilitar la seva investidura el 2023: "Crec que ens vam equivocar".
En una entrevista d'Europa Press, ha explicat que van haver de prendre la "decisió tràgica" d'investir Collboni per evitar un nou govern de l'exalcalde i candidat de Junts el 2023, Xavier Trias, i ha dit que va ser un error no obligar el PSC a negociar més, tant amb ells com amb ERC i la resta de moviments socials.
Així mateix, ha afegit que aquesta és una "lliçó de cara al futur" a l'hora d'arribar a acords amb altres forces d'esquerra, amb els quals s'ha mostrat a favor, si bé ha defensat que es facin a canvi de compromisos molt clars.
COLLBONI, UN "RECTIFICADOR"
En preguntar-li per l'acció de govern de Collboni, ha assegurat textualment que és "un rectificador" que intenta fer-se perdonar per haver governat amb l'exalcaldessa de BComú, Ada Colau, i ha subratllat que és un alcalde sense iniciativa personal.
"La meva impressió és que Colboni de vegades s'ha intentat fer perdonar per haver governat amb BComú per part dels grans grups d'interès de la ciutat. Sembla atrapat per aquesta idea i només es mou si hi ha una pressió que l'obliga a fer-ho", ha expressat.
UNA SEGURETAT "MÉS COMUNITÀRIA"
En matèria de seguretat, Pisarello aposta per una "concepció de la seguretat més comunitària", que ell contraposa a la de l'actual govern municipal, la qual ha qualificat de populista per només tenir en compte els petits delictes, segons ell.
"La seguretat ens importa molt, però sabem que és una qüestió no només policial, sinó també de lluitar de manera clara contra fenòmens com l'especulació immobiliària i el crim organitzat vinculat a la turistificació massiva", ha argumentat.
L'HABITATGE, "A PRIMERA LÍNIA"
Respecte a l'habitatge, ha assegurat que la primera decisió que prendria com a alcalde és prohibir les compres especulatives, una mesura per la qual ha assegurat haver lluitat al Congrés i que considera que "Barcelona l'hauria d'impulsar de manera nítida i claríssima".
També proposa construir un alberg per a persones sense llar a cadascun dels districtes de la ciutat: "Si jo fos alcalde, es notaria que Barcelona està a primera línia de la defensa del dret a l'habitatge, i que ho fa sense deixar-se intimidar".
MIGRACIÓ
En preguntar-li per les polítiques migratòries, ha destacat la "tradició humanista que ha caracteritzat sempre Barcelona com a ciutat oberta i d'acollida", i ha promès defensar els migrants que, a parer seu, sovint se'ls tracta com ciutadans de segona.
"A Barcelona no permetrem que hi hagi cap ICE com el que Trump està imposant a Minneapolis i, per tant, Barcelona continuarà sent aquella societat oberta i agraïda a tota la gent vinguda d'altres terres que està contribuint la seva prosperitat", ha assenyalat.
En aquest sentit, ha apostat per teixir relacions més justes amb Àfrica, Amèrica i la resta del sud global, a més d'impulsar "vies segures" perquè els processos migratoris es puguin produir en condicions en les quals no intervingui el tràfic de persones.