Pisarello (Comuns) demana "investigar què i qui hi ha darrere" dels disturbis a Barcelona

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El candidat dels Comuns a l'Alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha demanat "investigar què i qui hi ha darrere" dels disturbis d'aquest dissabte en el centre de Barcelona.
"Estem massa acostumats a les operacions i ingerències que busquen instrumentalitzar el malestar de la joventut per desactivar les mobilitzacions contra el rentismo i la precarietat, criminalitzant el legítim dret de protesta", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Ha dit que es porten setmanes d'acampades i protestes massives i plurals en defensa del dret a l'habitatge o educació, i "de sobte, grups feixistes surten a atacar als manifestants i es produeixen convocatòries 'anònimes', coordinades, cridant al saqueig a Barcelona i Madrid".