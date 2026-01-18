Pisarello i Bob Pop: les opcions de BComú per recuperar Barcelona i que es definirà al febrer

LORENA SOPENA / KIKE RINCÓN
El calendari de les primàries s'aprovarà en uns dies i l'alcaldable se sabrà en 1 mes
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, i l'escriptor i periodista Roberto Enríquez 'Bob Pop', són les dues opcions de BComú per recuperar l'alcaldia de Barcelona que va ocupar Ada Colau, i que va perdre el 2023 en favor de Jaume Collboni (PSC).
El procés de primàries s'iniciarà una vegada aprovat definitivament el calendari, pas que la nova Coordinadora General espera donar en els propers dies i que iniciarà el compte enrere d'un mes fins a escollir al nou alcaldable, han explicat a Europa Press fonts dels Comuns.
Els candidats hauran d'inscriure's en format tàndem, en el qual com a mínim un dels dos ha de ser dona, i llavors s'iniciarà el període de recollida d'avals (almenys 3 dels espais de participació de l'organització), de 10 dies, i posteriorment el de la campanya electoral, que durarà 5 dies.
Finalment, es durà a terme la votació, que durarà 3 dies i de la qual sorgirà el tàndem guanyador, que podrà triar als següents 3 noms de la llista electoral i que hauran de ser ratificats per la Coordinadora General.
PISARELLO
Pisarello va presentar la seva candidatura el 20 de desembre, on es va postular a les primàries amb l'objectiu de convertir-se en "el primer alcalde de Barcelona d'origen migrant" després de les municipals de 2027.
Va criticar l'actitud "complaent amb els poderosos i poc valent" de Collboni i es va declarar hereu del projecte de Colau, fent una crida a les forces progressistes per lluitar contra l'extrema dreta i formar un programa amb transformacions reals per a la gent, en les seves paraules.
A més de Colau, Pisarello va rebre el suport del ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i les coordinadores de Catalunya en Comú, Gemma Tarafa i Candela López, que també van assistir a la presentació en el casal Ca l'Isidret de la capital catalana.
BOB POP
Bop Pop va presentar la seva candidatura aquest dissabte, quan es va comprometre a visitar "mil portes" de Barcelona una a una si guanya les primàries, per escoltar a la gent que, en les seves paraules, mai la hi ha escoltat, i li diguin el que necessita si és alcalde.
Va detallar que un dels motius pels quals es postula és que ara cal reaccionar i ser audaços i l'esquerra "no pot replegar-se ara enfront de la ultradreta".
Va ser acompanyat per l'ex-diputat i assessor dels Comuns al Parlament, Enric Bárcena, l'exregidor de districte David Petit i la filla de l'ex-ministre socialista Ernest Lluch, Rosa Lluch.
Amb tot, ni Pisarello ni Bob Pop han revelat els seus respectius tàndems, però sí han afirmat que ja l'hi han proposat a algú i hauran d'anunciar-los aviat.