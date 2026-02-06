Pisarello afirma que la seva candidatura a les eleccions de Barcelona és "semblant" a la de Mamdani

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, ha afirmat que la seva candidatura en les primàries de BComú per ser l'alcaldable a les eleccions municipals de Barcelona del 2027 és "semblant" a la de Zohran Mamdani, alcalde de Nova York.
"Barcelona no ha tingut mai un alcalde d'origen estranger, defensor de la llengua i amic dels republicanismes de la resta de la península. La meva trajectòria pot ser interessant en un món on candidatures semblants, com la de Mamdani, també s'obren camí", ha expressat en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest divendres.
Sobre Bob Pop, amb qui competeix en les primàries, ha assegurat que l'afavoreix l'"experiència d'haver format part d'un govern amb vocació transformadora que va sortir de les places el 2015 i d'haver passat per Madrid i haver construït moltes aliances amb gent d'altres forces polítiques de l'estat".
Ha afegit que s'hi presenta perquè creu que poden guanyar els comicis i que el 2027 quedarà "molt clar que per aturar l'onada de la ultradreta es necessiten candidatures més valentes".
"Em presento per guanyar el PSC, perquè les esquerres republicanes i transformadores tenim prou força per tenir un govern valent. Un tipus de valentia que jo no veig avui en Jaume Collboni", ha expressat.