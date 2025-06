Pimec guardona les empreses Escuder, Funbrain, Pymelegal, Ca Sports Marketing i Skin Tech

També premia Bibiana Vaig emmurallar (Marigel), Cooperativa Cadí i Amancio López (Hotusa)

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La patronal Pimec ha guardonat a Escuder, Funbrain, Pymelegal, Ca Sports Marketing i Skin Tech durant la 38 edició dels Premis Pimec, que s'han entregat aquest dijous al Palau Sant Jordi de Barcelona.

A l'acte ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, a més del president de Pimec, Antoni Cañete, entre altres representants del món polític, econòmic i social català.

Així, l'empresa dedicada a la venda a l'engròs de matèries primeres Escuder ha rebut el premi Valors al Desenvolupament Sostenible, mentre que la companyia educativa Funbrain ha guanyat la categoria de Qualitat Lingüística Empresarial.

La consultoria Pymelegal, l'agència Ca Sports Marketing i el grup farmacèutic Skin Tech han estat premiades com les pimes més competitives en les categories de micro, petita i mitja empresa, respectivament.

ALTRES PREMIS

L'empresària Bibiana Muré, que gestiona des de fa gairebé un any la tenda de roba de multimarca femenina Marigel, ha estat escollida per rebre el Reconeixement CaixaBank-Fundació Pimec a la Segona Oportunitat Empresarial.

El premi Catalunya Internacional a la Projecció Empresarial Catalana s'ha atorgat a la Cooperativa Cadí per la identificació dels seus productes com catalans, i com novetat d'aquest any, la patronal també ha entregat el Reconeixement Pymes Plus al president del Grup Hotusa, Amancio López.

El Reconeixement a l'Activisme Empresarial, votat en directe pels assistents a la gala, ha estat per a l'associació Aecsa.