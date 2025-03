Pimec i la Diputació de Barcelona ajuden 123 empreses del Baix Llobregat per a la seva competitivitat

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -

Un total de 123 empreses del Baix Llobregat (Barcelona) han participat en el programa 'Accelera el Creixement', impulsat per Pimec i la Diputació de Barcelona amb l'objectiu d'impulsar-ne el desenvolupament i millorar la seva competitivitat mitjançant l'acompanyament personalitzat.

En un comunicat, la Diputació ha indicat que actualment hi ha 10 empreses de la zona que participen en el programa del total de 50 que se seleccionen cada any, i durant les 13 edicions que s'han organitzat fins ara hi han participat un total de 647 companyies.

També ha anunciat que el pròxim 11 d'abril s'obriran les inscripcions de la 14a edició, en la qual 50 empreses més tindran l'oportunitat de rebre l'assessorament tant de Pimec com de la Diputació per donar un impuls a la seva activitat.