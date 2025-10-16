Pimec aplaudeix el fracàs de l'OPA del BBVA: "Hauria tingut conseqüències negatives"

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha aplaudit el fracàs de l'oferta pública d'adquisició del BBVA sobre el Banc Sabadell ja que "hauria tingut conseqüències negatives per a la competència bancària, especialment per a les pimes", segons asseguren en un comunicat aquest dijous.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha comunicat aquest dijous que l'acceptació de l'oferta s'ha quedat en el 25,47%, per sota del 50% necessari perquè tirés endavant i del 30% que permetia a BBVA llançar una segona oferta.
Pimec ha assenyalat que "el desenllaç confirma el rebuig majoritari del mercat, de les institucions i del teixit econòmic" a l'operació.
El president de la patronal, Antoni Cañete, ha manifestat que el resultat és "una bona notícia per al teixit empresarial i per a l'economia productiva del país", i ha afegit que les pimes necessiten entitats properes, amb criteris de decisió prop del territori i sensibilitat davant de la realitat local.
Pimec ha destacat "el comportament responsable dels accionistes del Sabadell", que ha dit que han sabut valorar els riscos que suposava l'operació i han apostat per un projecte independent, segons les seves paraules.