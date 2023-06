Perfil.- Jaume Collboni, de soci de Colau a recuperar l'alcaldia per als socialistes a Barcelona

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Jaume Collboni, el primer tinent d'alcalde del PSC durant els dos mandats liderats per Ada Colau (BComú) de 2015 a 2023, ha aconseguit recuperar l'alcaldia per als socialistes a Barcelona després de 12 anys sense governar la ciutat.

Nascut a Barcelona el 5 de setembre de 1969, aquest polític i advocat es va llançar a la carrera per liderar la capital catalana el 2014, quan es va imposar a Carmen Andrés en les primàries per concórrer el 2015 com a candidat a l'alcaldia, i va ser en aquella contesa quan va registrar el pitjor resultat del PSC a Barcelona (4 regidors i cinquena posició).

Lluny d'abandonar el seu propòsit, va protagonitzar un pas fugaç pel govern en minoria dels comuns: va ser segon tinent d'alcalde i va liderar l'àrea d'Empresa i Cultura a partir de maig de 2016, en una aliança que va acabar per trencar-se el 2017 després de recolzar el PSOE l'aplicació de l'article 155 al Govern de la Generalitat.

Una altra va ser l'estratègia de Collboni el 2019, que, amb 8 regidors i el suport extern de Manuel Valls (BCN pel Canvi), va acceptar investir Colau, ser el seu soci estable i número dos en el consistori, i marcar perfil propi des del Govern municipal liderant les polítiques econòmiques des de la primera tinença d'alcaldia.

En una decisió presa a consciència, segons expliquen fonts properes al dirigent, Collboni va anunciar aquest gener que abandonava tots els seus càrrecs a l'Ajuntament de Barcelona per centrar-se en les eleccions municipals.

TRAJECTÒRIA

De formació com a advocat, es va introduir en la vida pública en el moviment estudiantil universitari de la dècada dels 90, en l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya, i després va formar part del sindicat UGT, arribant a formar part de la seva direcció a Catalunya.

Milita en les files socialistes de Catalunya des de 1994, ara com a president de la Federació a Barcelona i sotssecretari primer del partit, i en altres etapes ha coordinat el grup del PSC en el Parlament (2005-2010) i ha exercit com a diputat en la cambra catalana (2010-2014), càrrec que va deixar per centrar-se en el seu assalt a l'Ajuntament.

Apoiat pels exalcaldes del PSC Narcís Serra, Joan Clos i Jordi Hereu, Collboni va reivindicar en tots els actes de campanya les seves ganes de reprendre el lideratge socialista a la capital catalana "perquè el PSC ha donat els millors anys a Barcelona".

LA SEVA RENÚNCIA PREELECTORAL

Abans de les eleccions municipals d'enguany, va renunciar a la primera tinença d'alcaldia malgrat que els seus oponents polítics no van desistir a criticar aquesta decisió durant la campanya.

Mentre va exercir el càrrec, el candidat del PSC va tractar d'esquivar retrets i alhora va intentar marcar un perfil propi en matèria econòmica per desmarcar-se de les polítiques del govern de Colau, encara que la resta de regidors socialistes hi romanguessin.

Finalment, Collboni ha aconseguit alçar-se amb la vara d'alcalde amb el suport de BComú i del PP, que li han donat els seus vots però es quedaran en l'oposició, després de negociacions i vetos creuats fins a l'últim moment.

Fins a una hora abans del ple d'investidura d'aquest dissabte, el candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, partia amb avantatge: va ser la llista més votada i comptava amb un acord amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall, per governar junts i validat aquest dissabte per les seves bases.

L'anunci dels comuns una hora abans de la investidura avisant que votarien a Collboni i es quedarien a l'oposició ha provocat un gir de guió que ha donat al candidat socialista una majoria de 23 regidors, enfront dels 16 que sumaven Trias i Maragall.