Patxi López (PSOE) defensa a Zapatero i demana "proves" i garantir la presumpció d'innocència

Marta Fernández - Europa Press
BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PSOE en el Congrés, Patxi López, ha defensat aquest diumenge a l'ex-president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, després de la seva imputació dins de la presumpta trama del 'cas Plus ultra', i ha demanat "proves i que es garanteixi la presumpció d'innocència" del dirigent socialista.
En declaracions als mitjans abans de participar en la Festa de la Rosa a Granollers (Barcelona), ha lamentat que es coneix com "una trama de Zapatero ja, però és que Zapatero apareix amb prou feines en alguna conversa. No hi ha reunions en cinc anys pràcticament amb Zapatero".
Ha afirmat que, d'altra banda, hi ha "un altre món en el qual el Govern progressista segueix governant i segueix fent polítiques per a la gent", i ha dit que el PSOE afronta les eleccions municipals del proper any amb moltes ganes.