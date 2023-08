La patronal andorrana "estreny llaços" amb l'empresariat francès

La CEA participa en 'le Rencontre des Entrepreneurs de France' de París

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 28 (EUROPA PRESS

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) participa en la cinquena edició de 'le Rencontre des Entrepreneurs de France' (REF) que se celebra aquest dilluns i dimarts a París amb l'objectiu "d'estrényer llaços" amb l'empresariat francès.

Segons detalla la patronal en un comunicat, "es fa un pas cap endavant" per reafirmar i potenciar la cooperació empresarial i fomentar la col·laboració entre les empreses andorranes i les del sud de França.

De la mateixa forma, es vol "impulsar iniciatives transfrontereres" que revitalitzin l'economia dels dos països.

La delegació andorrana ha estat convidada pel MEDEF Occitanie (Mouvement donis entreprises de France Occitanie) i està integrada pel president de la CEA, Gerard Cadena, el responsable d'infraestructures, sostenibilitat i serveis, Miquel Àngel Armengol, així com pel responsable de relacions internacionals, David Fraissinet, detalla la nota de premsa.

VALORACIONS

Cadena ha remarcat que la visita està alineada amb la voluntat de la CEA de recuperar "l'equilibri històric entre Espanya i França" al Principat.

El president de la CEA ha manifestat que la relació entre ambdues organitzacions ha de permetre continuar treballant per establir "bons llaços de cooperació" en favor d'interessos compartits a un costat i un altre de la frontera.

Per la seva banda, la presidenta de MEDEF Occitanie, Sophie Garcia, ha assenyalat la "bona predisposició" de la patronal francesa de treballar conjuntament.

Igualment, Garcia s'ha mostrat convençuda que Andorra és "la plataforma ideal" per fomentar les relacions empresarials i partenariats entre empreses d'Occitània, Catalunya i el Principat.

CONTACTES

L'esdeveniment és "la cita de referència" dels empresaris francesos i tal com recull textualment el comunicat, permet a la CEA avançar en els objectius previstos en l'acord de cooperació que es va rubricar el passat mes de gener a Andorra entre la patronal andorrana i la branca occitana del MEDEF.

Així, la patronal andorrana està mantenint diferents reunions amb l'empresariat francès per "compartir opinions i experiències" amb els diferents participants per establir contactes transfronterers en els diferents àmbits empresarials.

De la mateixa forma, s'han mantingut converses per posar en comú propostes i iniciatives "per pal·liar el problema de l'habitatge", així com diferents estratègies orientades a potenciar la col·laboració franc-andorrana.

Finalment s'indica que la sessió inaugural ha explicat, entre uns altres, amb les intervencions del president de la República i copríncip d'Andorra, Emmanuel Macron, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, així com la del nou president del MEDEF, Patrick Martin.