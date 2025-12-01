La pastisseria Escribà de la Rambla de Barcelona reobrirà aquest dimarts reformada

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
La seu de la pastisseria Escribà de la Rambla de Barcelona reobrirà aquest dimarts després d'una reforma a l'establiment, informa en un comunicat.
En fer-ho durant la remodelació del passeig, ha volgut "agrair explícitament aquest mandat de l'Ajuntament de Barcelona per la valentia i l'esforç" d'impulsar unes obres que considera complexes però imprescindibles per recuperar l'esplendor del carrer.
L'establiment augura que serà "la millor Rambla de la història. Un espai recuperat, amable i dissenyat per a la convivència" dels barcelonins a més dels turistes.