El passeig Sant Joan de Barcelona tindrà llums de Nadal aquest any per primera vegada

La il·luminació nadalenca mantindrà l'horari ampliat de l'any passat



BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el calendari i l'horari de la il·luminació nadalenca d'aquest any, uns llums que el passeig Sant Joan tindrà per primera vegada.

Segons ha informat aquest dilluns en un comunicat, s'encendran del 23 de novembre al 6 de gener en el mateix horari ampliat que l'any passat: de 17.30 a 22.00 hores de diumenge a dijous; divendres i dissabte fins a les 23.00 hores i les nits de Cap d'Any i Reis fins a la una de la matinada.

Al passeig Sant Joan hi haurà enllumenat al tram entre l'avinguda de Vilanova i la Gran Via, i l'adjudicatària es farà càrrec dels serveis de producció, transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge per als pròxims tres anys per un import de 653.036,99 euros.

El disseny d'aquests llums l'ha fet l'estudi barceloní Brosmind, seleccionat en un concurs convocat per ADI-FAD, pel seu "caràcter innovador, diferenciat i simpàtic".