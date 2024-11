El passeig de Gràcia de Barcelona repeteix com a escenari de l'encesa de llums de Nadal

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El passeig de Gràcia de Barcelona repetirà per segon any consecutiu com a escenari de la cerimònia de l'encesa de llums de Nadal a la ciutat, amb un espectacle que es durà a terme el dijous 28 de novembre.

Segons ha informat 'El Periódico de Catalunya' i han confirmat fonts municipals a Europa Press, l'escenari es tornarà a situar en aquest lloc, encara sense una hora d'inici confirmada.

L'any passat el passeig de Gràcia va acollir l'espectacle per primer cop, amb motiu de la celebració del 200 aniversari.

Barcelona instal·larà aquest any 22 grans figures led amb forma de ren i altres motius nadalencs als carrers per Nadal, i l'Ajuntament ha ampliat a dues hores diàries l'horari de l'enllumenat nadalenc.

Els llums estaran encesos de les 17.30 hores fins a la 1 de la matinada de diumenge a dijous, i de 17.30 fins a les 2 de la nit els divendres, dissabtes i vigílies de festius, i aquesta mesura permet un màxim d'enencesa de 322 hores i 30 minuts durant la campanya.