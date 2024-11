El passeig de Gràcia de Barcelona repeteix com a escenari de l'encesa de llums de Nadal

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El passeig de Gràcia de Barcelona repetirà per segon any consecutiu com a escenari de la cerimònia de l'encesa de llums de Nadal a la ciutat, amb un espectacle que es durà a terme el dijous 28 de novembre.

Segons ha informat Betevé i han confirmat fonts municipals a Europa Press, l'escenari es tornarà a situar en aquest lloc, tot i que sense una hora d'inici confirmada.

L'any passat el passeig de Gràcia va acollir l'espectacle per primer cop, amb motiu de la celebració del 200 aniversari.