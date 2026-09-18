BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El passeig de Gràcia de Barcelona acull aquest divendres i dissabte l'Exhibició d'Autobusos Clàssics de la ciutat amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat 2026, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat.
Es tracta d'una iniciativa organitzada per la Fundació TMB, Sagalés i l'Associació per a la Recuperació i Conservació d'Autobusos (ARCA) i que abastarà aquesta via entre la plaça Catalunya i la Gran Via de les Corts Catalanes.
L'empresa ha afirmat que és una oportunitat "única i gratuïta per fer un viatge en el temps a través de més de 100 anys d'història del transport públic a Catalunya, combinant el valuós patrimoni històric amb el futur de la mobilitat sostenible".
L'exhibició compta amb més d'una trentena de vehicles, dels quals TMB aporta 15 unitats, entre elles 10 "joies" històriques i 5 models moderns de la flota actual.
Per la seva banda, ARCA i Sagalés mostren els seus vehicles "més emblemàtics", com un Hispano Suiza del 1909 i un Ford AA del 1929 (Sagalés) o els Pegaso 6035A i 5064 d'ARCA.