La part central de la calçada del passeig Sant Joan de Barcelona estarà tallada per obres al Metro

BARCELONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La part central de la calçada del passeig Sant Joan al seu pas pel carrer Provença estarà tallada per les obres a la parada Verdaguer del Metro de Barcelona.

El tall començarà dilluns vinent 14 de juliol i s'allargarà fins la tardor del 2026, segons ha informat aquest divendres la Generalitat en un comunicat.

Els vehicles que circulin pel carrer Provença no podran travessar el passeig Sant Joan de manera horitzontal, sinó que hauran de pujar per un lateral i girar pel carrer Còrsega i el carrer Bailén per tornar-se a incorporar al passeig inicial.

Algunes parts del carril bici patiran desviaments i el que hi ha al passeig mantindrà la circulació, tot i que s'habilitarà un pas segur per a les bicicletes que arribin a aquest punt.

Es tracta de les obres que la Generalitat està fent per adaptar l'intercanviador de l'L4 i l'L5 a les persones amb mobilitat reduïda, i que compten amb un pressupost de 8,6 milions d'euros.