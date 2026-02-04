La parròquia barcelonina d'Abraham serà un centre de la Fundació Mémora sobre el final de la vida

L'arquebisbat cedeix 50 anys l'espai, que també promourà el diàleg interreligiós
L'arquebisbat de Barcelona cedirà a la Fundació Mémora els espais de la parròquia del patriarca Abraham per fer-hi un centre de reflexió i acompanyament en el procés final de la vida "amb la intenció que esdevingui un referent nacional i internacional".
L'objectiu és "crear un espai pioner dedicat a la reflexió sobre l'acompanyament integral" de les persones al final de la vida, les seves famílies i els professionals que els atenen, informa l'arquebisbat aquest dimecres en un comunicat.
A aquestes persones se'ls donarà suport "divulgatiu, emocional, educatiu i comunitari", i alhora l'espai aspirarà a ser un referent a la ciutat de Barcelona en la promoció del diàleg interreligiós.
La parròquia del patriarca Abraham va ser precisament un espai d'atenció religiosa durant els Jocs Olímpics del 1992, i promovia el diàleg interreligiós.
CESSIÓ DE 50 ANYS
"Des de fa anys es buscava una activitat que fos d'interès per a la ciutat" en aquest espai, destaca l'arquebisbat, que el cedeix 50 anys a la Fundació Mémora a canvi d'un cànon anual.
El conveni "ajudarà l'arquebisbat" a continuar conservant el patrimoni històric a la ciutat i a dotar les parròquies de recursos per continuar les seves activitats.
DESSACRALITZAR
Quan s'aprovi el Pla Especial Urbanístic es dessacralitzarà l'edificació i es rehabilitarà l'equipament, mentre que la comunitat parroquial serà acollida a l'església veïna de Sant Francesc d'Assís.
L'arquebisbat ja ha iniciat els tràmits i ha començat a informar els feligresos i veïns.