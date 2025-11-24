El Park Güell s'afegeix per primera vegada a la il·luminació de Nadal de Barcelona en el seu centenari

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Park Güell de Barcelona s'ha sumat aquest any a la il·luminació de Nadal de la capital catalana, que es va encendre oficialment dissabte, coincidint amb la celebració del seu centenari aquest 2026.
Per primera vegada, el parc ha estat guarnit per Nadal, amb diferents ornaments, llums i un arbre de 12 metres format per diferents avets naturals com a element central, a més d'altres arbres petits col·locats als accessos, indica BSM en un comunicat.
Els llums s'encendran cada dia al vespre, coincidint amb l'inici de la segona franja horària exclusiva per als veïns a les 18 hores, per la qual cosa seran els que principalment podran gaudir de la nova ambientació.
D'altra banda, uns 300 alumnes de les escoles de la zona aniran al parc pròximament per fer la ja tradicional 'penjada' de desitjos als avets instal·lats a la zona dels jardins d'Àustria.
A més a més, la plaça de la Naturalesa també acollirà el tradicional concert de Nadal de l'Escola Baldiri Reixac, el seu acte de final de trimestre i de celebració de les festes de Nadal a l'escola.