El Park Güell renovarà la seva il·luminació per millorar la visibilitat en els recorreguts habituals

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
S'espera que els treballs durin un any i mig amb una inversió de 6 milions
BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -
El Park Güell de Barcelona renovarà aquesta tardor la seva il·luminació per millorar la visibilitat en els recorreguts habituals i reforçar els itineraris segurs com el Camí de Dalt, el Passeig de les Palmeres i les escales que els connecten, així com les escales dels Jardins d'Àustria i la zona de jocs infantils del carrer Olot.
Segons ha informat el consistori en un comunicat aquest diumenge la nova il·luminació serà més eficient, amb un baix impacte ambiental i integrades en l'entorn, fet que permetrà millorar la visibilitat i incrementar la sensació de seguretat al parc.
A més, es renovarà la il·luminació ornamental de la Sala Hipòstila i el Turó de les Tres Creus, així com l'interior del dipòsit fluvial de la Sala Hipòstila, una de les cisternes originals de Gaudí que actualment s'està recuperant per optimitzar l'ús de recursos hídrics.
La primera tinent d'alcalde i presidenta de BSM, Laia Bonet, ha destacat que aquestes actuacions responen a l'objectiu de "la millor contínua" de l'ús ciutadà del parc facilitant que sigui un lloc de proximitat de passeig i oci per als veïns.
CONNECTIVITAT
D'altra banda, el projecte també preveu reforçar la connexió Wi-Fi en tot el parc, ampliant i millorant la cobertura actual per facilitar una millor connectivitat i s'actualitzarà el sistema de videovigilància.
Aquest conjunt de millores es complementarà amb la resturació de l'escala que connecta el Passeig dels Palmeres amb el Camí de Dalt i l'adequació del bar situat a l'interior del Park Güell, en l'accés del carrer Olot, que es renovarà per complet per a una distribució de l'espai més funcional.
S'espera que les obres tinguin una durada aproximada d'un any i mitjà i es destinaran 6 milions d'euros.
El parc ja té en marxa una sèrie d'actuacions per millorar l'ús de recursos hídrics, com la renovació del sistema de reg, la recuperació de les cisternes originals de Gaudí i la millora del drenatge.