El Park Güell programa més de 20 activitats dirigides als barcelonins pels seus 100 anys

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
El Park Güell de Barcelona ha encetat la programació del seu centenari dirigida als veïns de la ciutat, amb més de 20 tallers, espectacles, recorreguts i activitats de cultura popular, totes de franc.
El programa s'ha configurat a partir de la participació dels veïns, entitats, escoles i equipaments dels barris més propers al parc, amb l'objectiu de crear experiències que connectin amb la ciutadania, indica BSM en un comunicat.
De les 22 activitats que formen part del catàleg, un 23% són de caràcter lúdic, un 20% cultural, un 10% estan relacionades amb la naturalesa, un altre 10% amb la música, un 10% amb el teatre i un 10% amb l'esport, mentre que la resta són de temàtica diversa.
Entre les activitats s'hi poden trobar cursos de sardanes i balls regionals, concerts familiars, sessions de marxa nòrdica o classes de zumba i propostes musicals d'escoles i col·lectius de la zona, a més de tallers gastronòmics.
Totes les activitats programades són de franc, són d'accés preferent per al veïnat i els equipaments de proximitat i requereixen inscripció prèvia en aquelles propostes amb aforament limitat.