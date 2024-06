El Park Güell de Barcelona deixarà de vendre entrades a taquilla a partir d'aquest dilluns

Només es podran adquirir de manera anticipada i per internet per garantir un accés fluït

BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -

El Park Güell de Barcelona deixarà de vendre entrades físiques a les taquilles a partir d'aquest dilluns, i des de llavors només es podran adquirir de manera anticipada i per internet per afavorir les visites programades, generar un accés escalonat al parc i evitar "desplaçaments innecessaris per la falta de tiquets disponibles".

L'Ajuntament pren aquesta mesura per garantir la convivència entre les visites al recinte i els usos veïnals i escolars, i per limitar les externalitats derivades del turisme a l'entorn, informa en un comunicat.

"La venda exclusiva online permetrà redefinir el paper de les actuals taquilles del Park Güell en altres usos, com ara punt d'informació, gestió de grups, resolució d'incidències i devolucions, entre d'altres", afirma el Consistori.

El Park Güell ha iniciat una campanya adreçada a visitants, que és visible tant en els punts d'origen com en espais estratègics de Barcelona, com la xarxa de transports públics, a les terminals de l'aeroport de Barcelona o en diferents hotels de la ciutat.

AFORAMENT MÀXIM DE 4,5 MILIONS EL 2020

L'empresa que gestiona el parc, Barcelona de Serveis Municipals (BSM), va reduir l'aforament màxim anual dels 9 milions de visitants estimats als 4,5 actuals, i l'entrada al recinte es gestiona per franges horàries, "la qual cosa permet limitar l'accés i controlar l'aforament".

En paral·lel, en els últims anys s'han activat campanyes per promoure la venda anticipada online a través de la pàgina web del Park Güell, que en aquest 2024 ja representa més del 85% de les entrades emeses.

El Park Güell també informa de la disponibilitat d'entrades en temps real a través dels seus canals oficials i amb les col·laboracions activades amb entitats com Transports Metropolitans de Barcelona, Turisme de Barcelona i el Gremi d'Hotels de Barcelona.

Aquestes avisen els visitants quan no hi ha disponibilitat de tiquets i fomenten la compra prèvia per internet.