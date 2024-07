El Park Güell de Barcelona deixa de vendre entrades a taquilla a partir d'aquest dilluns

Només es podran adquirir de manera anticipada i per internet per garantir un accés fluït



BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El Park Güell de Barcelona deixa de vendre entrades físiques a les taquilles a partir d'aquest dilluns, i només es poden adquirir de manera anticipada i per internet per afavorir les visites programades, generar un accés escalonat al parc i evitar "desplaçaments innecessaris per la falta de tiquets disponibles".

L'Ajuntament pren aquesta mesura per garantir la convivència entre les visites al recinte i els usos veïnals i escolars, i per limitar les externalitats derivades del turisme a l'entorn, informa en un comunicat.

"La venda exclusiva online permetrà redefinir el paper de les actuals taquilles del Park Güell en altres usos, com a punt d'informació, gestió de grups, resolució d'incidències i devolucions, entre altres", afirma el Consistori.

El Park Güell ha iniciat una campanya dirigida a visitants, que és visible tant en els punts d'origen com en espais estratègics de Barcelona, com a la xarxa de transports públics, en les terminals de l'Aeroport de Barcelona o en diferents hotels de la ciutat.

AFORAMENT MÀXIM DE 4,5 MILIONS EN 2020

L'empresa que gestiona el parc, Barcelona de Serveis Municipals (BSM), va reduir l'aforament màxim anual dels 9 milions de visitants estimats als 4,5 actuals, i l'entrada al recinte es gestiona per franges horàries, "la qual cosa permet limitar l'accés i controlar l'aforament".

En paral·lel, en els últims anys s'han activat campanyes per promoure la venda anticipada online a través de la pàgina web del Park Güell, que en aquest 2024 representa ja més del 85% de les entrades emeses.

El Park Güell també informa de la disponibilitat d'entrades en temps real a través dels seus canals oficials i amb les col·laboracions activades amb entitats com Transports Metropolitans de Barcelona, Turisme de Barcelona i el Gremi d'Hotels de Barcelona.

Aquestes avisen als visitants quan no hi ha disponibilitat de tiquets i fomenten la compra prèvia per internet.