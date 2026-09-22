El Park Güell de Barcelona comença a renovar el seu enllumenat i a ampliar la cobertura wifi

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El Park Güell de Barcelona ha començat els treballs de renovació de l'enllumenat i la implementació de la xarxa wifi per "millorar l'ús d'aquest espai emblemàtic i reforçar el seu paper com a gran zona verda, de passeig i desconnexió per a la ciutadania", informa l'Ajuntament en un comunicat aquest dimarts.
Les actuacions s'emmarquen en el Pla Estratègic del Park Güell 2023-2027 amb un pressupost de 6 milions d'euros finançats per Barcelona Serveis Municipals (BSM) i inclouen la millora de la il·luminació dels camins i dels espais patrimonials perquè siguin més segurs.
També s'actualitzarà el sistema de videovigilància del parc i es restaurarà l'escala que connecta el passeig de les Palmeres amb el camí de Dalt, a més de l'adequació del bar situat a l'interior del recinte.