BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Prop de 400 alumnes de cinquè i sisè de primària de vuit centres educatius de Barcelona i de l'àrea metropolitana han participat aquest dijous al Park Güell en la primera jornada de les activitats FeSTEAM del curs 2026-27, impulsades per Barcelona Serveis Municipals (BSM) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
La iniciativa, que estrena imatge amb el nom FeSTEAM, vol acostar la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques als estudiants a través del treball en equip, l'experimentació pràctica i la figura de l'arquitecte Antoni Gaudí, segons ha explicat BSM en un comunicat.
El director corporatiu d'ESG a BSM, David Serrano, ha afirmat que l'interès per aquestes disciplines es construeix abans de triar estudis o professió, per la qual cosa ha considerat "fonamental" oferir als infants experiències inspiradores des de les primeres etapes educatives.
El cicle, que compta amb activitats dirigides per estudiants universitaris de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), farà quatre sessions més durant el curs al parc del Fòrum, el Zoo de Barcelona, l'Anella Olímpica i el parc d'atraccions Tibidabo.
El programa es completa amb trobades específiques per al professorat al Tibidabo, el Zoo i el Park Güell amb l'objectiu d'intercanviar experiències, fomentar la col·laboració i crear una comunitat docent interessada en la innovació educativa.