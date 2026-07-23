El parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona) monitora els boscos en temps real

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona) ha estrenat un nou sistema a la seu de la Mata, a Mura, per saber com evoluciona la vegetació del parc en temps real, ha informat la Diputació de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
Dins el projecte ECO-FUN del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf), el sistema podrà monitorar en temps real variables dels ecosistemes forestals i aprofundir en la resposta que donen els boscos mediterranis al canvi climàtic.
La instal·lació consisteix en un 'gateaway' a la torre de l'estació meteorològica oficial i funciona amb xarxes de sensors automatitzats basats en tecnologia IOT, que permeten monitorar les variables clau dels ecosistemes i la seva relació amb el microclima.
El sistema recull dades contínues sobre la temperatura, la humitat, les condicions del sòl o les variables fisiològiques dels arbres que també poden influir en la salut del bosc, a més d'analitzar com responen a situacions extremes, com sequeres o onades de calor.
L'objectiu d'aquesta nova mesura és entendre com reacciona la vegetació al canvi climàtic, ja que en disposar de dades freqüents es poden prendre decisions que derivin en una millor conservació dels ecosistemes forestals.