El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona) té 1.534 espècies de coleòpters

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac acull 1.534 espècies de coleòpters que pertanyen a 80 famílies, segons el catàleg publicat per la Diputació de Barcelona i elaborat per Sergi Trócoli i José Manuel Diéguez.
L'obra és fruit de "més de 25 anys de feina" i recull bibliografia històrica, informació procedent de col·leccions científiques i milers d'observacions i captures obtingudes mitjançant tècniques de mostreig especialitzades, informa la corporació en un comunicat aquest dimarts.
Ha sostingut que l'informe estableix una base per a futures investigacions que permetin ampliar el coneixement sobre aquest grup d'insectes, "ric en espècies i encara poc conegut" al territori.