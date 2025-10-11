El Parc Natural de l'Alt Pirineu (Lleida) edita un catàleg de flora vascular

LLEIDA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha editat un catàleg de flora vascular que recull tota la informació disponible sobre plantes amb flor i falgueres del parc i de zones que l'envolten.
Sintetitza les dades prèvies existents sobre flora (publicades i en bases de dades), que han estat analitzades críticament, aportant-hi un dades inèdites fins ara, informa aquest dissabte el Departament de Territori de la Generalitat en un comunicat.
Recull informació sobre 1.765 plantes vasculars --sense comptar-hi molses ni algues--, de les quals 1.465 s'han trobat dins dels límits del parc, però el nombre real segurament és superior, perquè gairebé cada any es van trobant espècies noves.
Amb les dades actuals, s'estima que al parc i la perifèria hi ha una mica menys de la meitat de les plantes autòctones de Catalunya (47%) i al voltant del 38% del total, sumant-hi les introduïdes.
A la zona estudiada hi ha 26 espècies amenaçades a Catalunya i altres 30 gairebé amenaçades i, d'aquestes, 26 tenen protecció legal a nivell molt alt (incloses al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya).
La publicació, que es presentarà aquest dissabte per la tarda en un acte a Ribera de Cardós (Lleida), ha estat elaborada pel biòleg Pere Aymerich en col·laboració amb Anna Seuba, que s'ha encarregat dels mapes, i la dissenyadora gràfica Ermínia Altarriba.