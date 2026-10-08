El parc del Montseny (Barcelona) amplia el dispositiu de tardor i crida a la responsabilitat

RICARD BADIA - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El parc natural del Montseny (Barcelona) ampliarà del 10 d'octubre al 8 de desembre els serveis al visitant, coincidint amb l'època de més afluència a l'espai, alhora que crida a la responsabilitat durant aquest temps per protegir el parc.
En un comunicat aquest dijous, la Diputació de Barcelona detalla que s'incrementa la freqüència de pas del Bus Parc de Sant Celoni a Santa Fe, a més de la posada en marxa de la línia que accedeix a Fontmartina.
Ha afegit que també activaran un servei d'agents cívics de suport a la mobilitat, reforçant els espais de més afluència.