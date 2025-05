El parc de les Glòries de Barcelona tindrà una pantalla per a la final de Champions femenina el dia 24

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -

El parc de les Glòries de Barcelona, que es va inaugurar recentment, instal·larà una pantalla gegant per a la final de la UEFA Women's Champions League entre el FC Barcelona i l'Arsenal, que es jugarà el dissabte 24 de maig a les 18.00.

El partit es jugarà a l'estadi José Alvalade de Lisboa i podria ser la tercera victòria consecutiva del Barça en la competició, informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

L'Institut Barcelona Esports instal·larà la pantalla, que ja es va instal·lar per a la final de l'Eurocopa masculina 2024 a la plaça de Catalunya, on també es va veure la victòria del Barça femení en la Champions 2024, i el 2023 es va posar una pantalla al Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall d'Hebron per a la final del Mundial femení, que va guanyar Espanya.