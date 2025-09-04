El Parc del Fòrum acull la nova edició de l'Extreme Barcelona amb més de 500 atletes

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El regidor d'Esport de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha presentat aquest dijous la nova edició de l'Extreme Barcelona, que se celebrarà des d'aquest divendres fins al diumenge al Parc del Fòrum, comptarà amb més de 500 atletes i serà "un dels esdeveniments esportius més espectaculars del calendari".
"Barcelona es converteix en el centre dels esports urbans i tothom tindrà l'oportunitat de gaudir-ho al màxim perquè les entrades són gratis", ha expressat en un comunicat d'Extreme Barcelona.
D'altra banda, el director d'Urban World Series, Victor Casanovas, ha remarcat la rellevància dels esportistes de l'Extremi Barcelona afirmant que l'objectiu del torneig és "superar-se cada any, donant el millor espectacle als espectadors i les millors instal·lacions per als esportistes".
A l'acte de presentació també han assistit tres atletes de "talla mundial" que participaran en l'edició d'aquest any, com el cas de José 'Maligno' Torres, que ve a la capital catalana en la condició d'actual campió olímpic en BMX a París 2024.
A més, per segon any consecutiu, el Campionat Mundial de Freestyle Trampoline es decidirà a l'Extreme Barcelona.