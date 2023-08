El Parc de Collserola de Barcelona prohibeix circulació motoritzada i activitats per risc d'incendi

BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

El Parc de Collserola de Barcelona ha prohibit la circulació motoritzada en tots els camins oberts al trànsit rodat, a excepció de veïns i serveis, i ha anul·lat totes les activitats autoritzades davant l'alt nivell de risc d'incendi forestal.

En un comunicat aquest dimarts, el parc demana extremar les precaucions en el medi natural i no accedir a l'espai mentre duri l'episodi d'alerta i d'altes temperatures, durant el qual es mantenen tancats els miradors i els aparcaments no vinculats a la restauració.

Les activitats d'educació en l'oci de tipus ruta i ruta esportiva dins del parc, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i unes altres que tinguin condicions equivalents hauran de desplaçar-se i realitzar-se en un nucli habitat o població i, si això no és possible, tornar al punt d'origen.