El Parc de Collserola de Barcelona perd un 83% de visitants davant de les restriccions per la PPA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Xifra en uns 100.000 euros la disminució d'ingressos i es compromet a revisar cànons
BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -
El Parc natural de Collserola ha perdut un 83% de visitants des que van començar les restriccions d'accés per la pesta porcina africana (PPA), segons els comptadors instal·lats en els accessos al parc, tenint com a referència que en 2025 va haver-hi 5,2 milions de visites.
Ho ha explicat en declaracions a Europa Press el director gerent del Consorci del Parc natural de Collserola, Raimon Roda, que ha afirmat que l'assistència s'ha mantingut en un 17%, de persones que podrien estar saltant-se les restriccions, i sense tenir en compte les entrades alternatives.
També ha assenyalat que la baixada en els visitants és major en uns accessos que en uns altres; on no es registra tanta baixada és als barris de muntanya de Barcelona, si ben molts dels comptadors es troben a prop de punts concorreguts, com a escoles.
100.000 EUROS MENYS
Roda afirma que uns dels principals afectats per aquesta pèrdua dels visitants són els bars i restaurants, molts d'ells concessionaris públics.
En aquest sentit, ha explicat que l'objectiu del Consorci és revisar els cànons que paguen quan acabi l'any, tenint en compte les pèrdues que hagin tingut.
També xifra en uns 100.000 euros les pèrdues del propi parc: "Si no hi ha activitats a l'aire lliure o filmacions, per exemple, no hi ha taxes, la qual cosa té un impacte econòmic directe".
VEÏNS
Els veïns de Collserola i de les poblacions de l'entorn són els altres afectats per les restriccions, i ja s'han recollit més de 5.000 signatures en la plataforma Change.org per reclamar que es reobri el parc "per la salut mental i física".
Roda ha afirmat que el parc té obert un canal formal de queixes, tant per a les persones físiques com les entitats, que han hagut de reforçar amb més personal des que es van iniciar les restriccions, que transmetessin a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.
En preguntar-se-li per la fi de les restriccions, que depenen exclusivament del Departament i que el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, va augurar que s'allargarien fins al cap d'estiu, Roda ha dit que "no és extremadament pessimista" pensar que així serà.
INVESTIGACIÓ
Les restriccions per la PP també afecten als projectes d'investigació que es duen a terme al parc, que han hagut de parar la seva activitat al no poder accedir a l'entorn natural objecte d'estudi.
Roda xifra en una vintena els projectes d'investigació i innovació que s'han hagut de parar relacionats amb la fauna, com les ratapinyades, els amfibis o les papallones, amb la flora o amb el canvi climàtic, trencant en alguns casos sèries de 30 anys.
Així mateix, tampoc s'està podent avaluar "l'impacte del que està passant ara", tant per les prohicions en l'accés com pel control de la població de senglars, que s'hauran de fer una vegada finalitzi l'episodi de PPA i les restriccions.