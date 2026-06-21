Paneque recorre el nou carril bici de Celrà (Girona) a Girona amb 1,8 quilòmetres

GIRONA 21 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest diumenge que el carril bici recent estrenat al llarg del Camí Ral entre Celrà (Girona) i Girona porta aquests 1,8 quilòmetres "al segle XXI", connectant els dos cascos urbans.
El traçat segueix el corredor de la C-66, començant pel carrer Pirineus, creuant per passar segregadament per la rotonda de la C-66, on comença el tram de camí verd per sòl no urbanitzable i en paral·lel al tren, fins a la ciutat de Girona, on enllaça amb un itinerari que l'Ajuntament va condicionar fins al centre de la capital, informa el Govern en un comunicat.
L'obra, amb una inversió propera als 2,8 milions d'euros, pretén promoure la mobilitat activa i descarbonizada, i per això Paneque l'ha recorreguda en una 'bicicletada' popular.