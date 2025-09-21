Ha acollit més de 2.500 esdeveniments i 26,8 milions d'assistents
El Palau Sant Jordi de Barcelona compleix 35 anys com a recinte esportiu i musical des de la seva inauguració pels Jocs Olímpics de 1992.
Dissenyat per l'arquitecte japonès Arata Isozaki, va ser un espai concebut per allotjar esdeveniments esportius de tota classe i espectacles com concerts, fires o conferències, explica l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest diumenge.
270.000 persones van participar el 1992 en la presentació institucional del recinte i, segons la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, "35 anys després, el Palau Sant Jordi i el conjunt de l'Anella Olímpica es manté com un espai referent del món dels esdeveniments esportius i és, sobretot, un escenari clau per al sector de la música en viu".
TIPUS D'ACTIVITATS
En aquests 35 anys s'han organitzat més de 2.500 esdeveniments i han passat pel recinte 26,8 milions d'assistents.
El 45% dels esdeveniments han estat concerts, seguit d'un 35% de conferències i fires corporatives, un 13% grans cites esportives i un 7% entre espectacles familiars, rodatges i altres.
En l'última dècada, 7 de cada 10 esdeveniments celebrats al Palau Sant Jordi i el Sant Jordi Club han estat concerts.
VARIETAT D'ESTILS MUSICALS
El primer artista a cantar al Palau Sant Jordi va ser el tenor Luciano Pavarotti, pocs dies després de l'acte inaugural el 29 de setembre de 1990.
Des de llavors, l'escenari ha acollit una "rica varietat de gèneres musicals" i ha estat protagonista de concerts d'artistes i bandes nacionals com Rosalía, Rigoberta Bandini, Joan Dausà, Oques Grasses o Aitana i és el lloc on més vegades han actuat cantants com Joaquín Sabina (18 concerts) i Alejandro Sanz (16).
Entre els artistes i grups internacionals, els que més vegades han acudit han estat Eros Ramazzotti, amb 11 concerts, i Madonna, Bryan Adams i U2, amb 7 cadascun.
CITES ESPORTIVES
A més, s'han celebrat esdeveniments esportius variats, des dels Jocs Olímpics de 1992, el Campionat del Món d'Atletisme en pista coberta de 1995, els campionats del món de Natació al 2003 i 2013, i campionats del món d'handbol el 2013 i de bàsquet el 2014.
També s'han acollit espectacles familiars, com els de 'Disney on Ice', que ha tingut 29 edicions, i els del 'Cirque du Soleil', que ha passat 8 vegades per l'espai.
En els propers mesos hi ha concerts de diversos artistes espanyols al Palau Sant Jordi, com Manuel Carrasco, Els Pecos, Leiva, Raphael i Mónica Naranjo, així com les gires internacionals de Lady Gaga, Katy Perry i Anuel AA.