Pajín destaca Espanya com una "llum entre les ombres" a favor de la democràcia i la cooperació

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
L'eurodiputada socialista Leire Pajín ha destacat Espanya com una "llum entre les ombres" contra la política de retallades i imposicions que domina a nivell internacional i a favor de la democràcia i la cooperació.
Ho ha dit en la seva intervenció durant la primera jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en què ha defensat la importància de continuar donant suport a les polítiques de desenvolupament.
"Invertir en pau, multilateralisme i salut global és invertir en la seguretat de tothom", ha defensat Pajín, que ha afirmat que no es pot parlar de la capacitat dels països per garantir la seva seguretat sense estabilitat, pau i regles comunes.
En aquest sentit, ha recordat que una de les lliçons de la pandèmia va ser que "no hi ha solucions per a uns sense solucions per a tothom", i ha apostat per demostrar que les polítiques de cooperació al desenvolupament salven vides.
També ha defensat enfortir el paper del món local, com la primera línia d'actuació de les institucions, i tenir en compte les bases científiques per a l'impuls de les polítiques de desenvolupament, a més de mesurar-ne l'impacte directe.