El pagament amb targeta al Metro de Barcelona no funciona per una incidència tècnica

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Els usuaris del Metro de Barcelona no poden pagar amb targeta bancària aquest dimarts al migdia a causa d'una incidència del proveïdor del sistema de les distribuïdores de bitllets.

Segons han informat les fonts de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a Europa Press, la incidència també afecta cap a les 12 hores altres operadors per al pagament amb targetes de crèdit i el proveïdor ja treballa per restablir el servei "tan aviat com puguin".

Els usuaris afectats poden accedir al metro de manera gratuïta amb un bitllet que faciliten els agents d'atenció a l'usuari de TMB mentre continua la incidència.