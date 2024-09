La Paeria exposa al conseller Álvarez el seu pla per potenciar Lleida com a "ciutat esportiva"

LLEIDA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha rebut aquest dimecres al conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, en una visita institucional a la Paeria on el consistori ha presentat el pla en què treballa per potenciar la capitalitat lleidatana com a "ciutat esportiva i saludable".

Segons ha explicat l'Ajuntament de Lleida en un comunicat, Larrosa i Álvarez han compartit després un dinar i col·loqui a la Llotja amb representants d'entitats i clubs esportius de la ciutat, que l'alcalde ha aprofitat per exposar al conseller els passos que està fent la Paeria en el Pla Estratègic de l'Esport.

L'alcalde ha destacat "la sensibilitat del nou Govern de la Generalitat pels esports" amb la creació d'una conselleria, i ha tractat amb el conseller àmbits específics com l'esport base, la promoció de l'esport femení, els equipaments esportius o els programes educatius.

BERNI ÁLVAREZ

Per la seva banda, Álvarez ha traslladat als representants dels clubs de Lleida que l'objectiu de la seva conselleria és treballar en "tres eixos fonamentals": més agilitat en l'àmbit administratiu, millorar infraestructures i instal·lacions esportives, i desenvolupar l'àmbit de l'Esport 360º.

"La creació de la conselleria farà que tinguem més pes, sobretot des del punt de vista pressupostari. Volem fer una aposta clara i decidida perquè aquest salt de secretaria general a conselleria es nota", ha assegurat Álvarez.