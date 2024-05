De Oro (Vox) veu "inoperància" en la comissió sobre reformes legals contra la multireincidència

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha criticat la "inoperància" de la comissió no permanent d'estudi per analitzar reformes legals contra la multireincidència que està duent a terme el consistori.

"Fins ara està servint de poc perquè el que estem sentint és el mateix de sempre, els discursos bonistes de la gran part dels grups", ha dit davant els periodistes aquest divendres abans de la tercera sessió amb el criminòleg Samuel Vázquez, que ha participat en la sessió.

De Oro ha lamentat tenir "un alcalde i uns grups polítics obcecats en el bonisme i en solucions que any rere any no funcionen".